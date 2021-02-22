Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ocak’ta aylık %0,24 düştü

Pazartesi, 22 Şubat 2021 15:12:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %1,37 düşüş ve önceki yılın aynı ayına göre %32,51 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %24,58 artış göstermiş oldu.

Ocak ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %0,24 düşüş ve yıllık bazda %42,17 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %25,13 arttı.

Öte yandan, Ocak ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,82 düştü ve bir önceki yılın Ocak ayına göre %34,30 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %24,71 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.