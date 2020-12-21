Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Kasım’da aylık %3,06 arttı

Pazartesi, 21 Aralık 2020 16:52:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %2,02 ve önceki yılın aynı ayına göre %41,12 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %20,33 artış göstermiş oldu.

Kasım ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %3,06 ve yıllık bazda %46,85 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %18,53 arttı.

Öte yandan, Kasım ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,12 ve geçen yılın Kasım ayına göre %43,88 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %19,73 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.