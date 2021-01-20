Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Aralık’ta aylık %0,88 arttı

Çarşamba, 20 Ocak 2021 15:31:03 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %0,76 düşüş ve önceki yılın aynı ayına göre %37,56 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %22,69 artış göstermiş oldu.

Aralık ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %0,88 ve yıllık bazda %45,16 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %22,06 arttı.

Öte yandan, Aralık ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,33 düştü ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,48 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %22,46 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.