Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ağustos’ta aylık %1,80 arttı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 10:41:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,92 düşüş ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %30,81 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %36,27 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,80 ve yıllık %59,02 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %51,11 yükseldi.

Ağustos ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,09 düştü ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %35,03 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %38,69 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.