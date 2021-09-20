﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ağustos’ta aylık %1,80 arttı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 10:41:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,92 düşüş ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %30,81 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %36,27 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,80 ve yıllık %59,02 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %51,11 yükseldi.

Ağustos ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,09 düştü ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %35,03 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %38,69 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  imalat  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Eyl

Türkiye’de konut satışları Ağustos ayında %31,1 arttı
14 Eyl

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %25,9 arttı
14 Eyl

Türkiye’nin ana metal sanayi cirosu Temmuz ayında aylık %0,2 düştü
27 Ağu

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Temmuz ayında %15,8 düştü
25 Ağu

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ağustos’ta aylık bazda düştü