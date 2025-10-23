Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Ekim ayında %0,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Eylül ayında 83,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ekim ayında aylık %0,3 düşerek 83,6 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Eylül ayında %0,4 azalmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 düşüşle 53,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %0,7 artışla 78,6 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %4,2 artışla 54,7 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Ağustos ayına kıyasla %1,6 düşüşle 104 puan seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %3,3 düşerek 23,5 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,6 azalarak 14,1 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.