Türkiye çelik sektörü Kuzey Afrika ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 16:01:28 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türkiye ile Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmini artırma ve bölgedeki varlığını genişletme hedefiyle 22-24 Mayıs tarihleri arasında Tunus’u ticaret heyetiyle ziyaret etti. 2022 yılındaki ihracat rakamlarına ulaşabilmek için yurt dışı organizasyonlara hız verdiklerinin altını çizen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, hedefin “yeni ihracat kapıları arayabilmek” olduğunu ifade etti.

2024 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin çelik ihracatının değer bazında yıllık %12 artışla yaklaşık 5,2 milyar $ seviyesinde kaydedildiğini bildiren Aslan, ülkenin çelik ihracatının bu yıla 2023 yılına kıyasla daha güçlü başladığı düşünülse de 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %32’nin üzerinde düşüş gösterdiğini belirtti. 2024 yılında 16 milyar $ gelir ile 17 milyon mt’luk ihracat hedeflediklerini ifade eden Aslan, “2028 için ise 32 milyar $’lık ihracat hedefi belirledik,” dedi.

Türkiye’nin Tunus’a çelik ihracatının 2023 yılında %42 gerilediğini bildiren Aslan, 2024 yılı Ocak ayında uygulanmaya başlayan vergiyle bu yılın ilk dört ayında Tunus’a ihracatın yaklaşık %34 düşüş gösterdiğini ifade etti. Buna ek olarak Adnan Aslan, “Sektör olarak pandemi sonrası yakaladığımız avantajı ve rekabet gücümüzü; Çin’in açılması, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel sıkılaşma ve artan maliyetler sonucu kaybettik,” şeklinde konuştu.