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ADMİB: Türkiye demir-çelik sektöründeki büyüme canlı talep sayesinde Ekim’de hızlandı

Pazartesi, 02 Aralık 2024 11:31:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre Ekim ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %15,6 artışla 1,1 milyar $ olurken, çelik sektörü yıllık %4,3 düşüşle 1,3 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu iki sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı %10 olarak kaydedildi.

Ekim ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke 189 milyon $ ile Almanya oldu. Almanya’yı 169 milyon $ ile İtalya, 119 milyon $ ile Irak takip etti. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya %65, İngiltere’ye %34, Bulgaristan’a %29’luk ihracat artışları kaydedildi.

Demir-çelik sektörünün Ekim ayına ilişkin ihracat performansını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, Ekim ayında Avrupa ve Afrika gibi hedef pazarlardan gelen canlı talebin Türkiye demir-çelik sektöründeki büyümeyi hızlandırdığını belirtti. Tosyalı, yılın kalan iki ayında da güçlü bir performans sergileyeceklerine inandıklarını ifade etti.

Öte yandan söz konusu dönemde Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %6,4 artışla 65 milyon $, çelik ihracat ise %56 gibi rekor bir artışla 239 milyon $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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