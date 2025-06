Türkiye Çin ve Tayvan’dan ithal bazı boru ve profil ürünlerine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Çin ve Tayvan’dan ithal demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profillere uygulanan antidamping önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Çin ve Tayvan’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 kodları altında kayıtlı bulunan ürünlere yönelik CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları, Çinli şirket Foshan Vinmay Stainless Steel Co. Ltd. için %13,82, Foshan Nanhai Qiuxun Stainless Steel Product Co. Ltd. ve diğer Çinli şirketler için %20,50, Tayvanlı YC Inox Co. Ltd. ve Froch Enterprise Co. Ltd. için %7,98 ve diğer Tayvanlı üreticiler için %11,50 oranlarında yer almaya devam edecek.