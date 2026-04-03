Mısır, Çin ve Türkiye’den ithal soğuk rulo sac ve kaplamalı çeliğe yönelik antidamping soruşturmasını önlemsiz kapattı

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Çin ve Türkiye’den ithal soğuk rulo sac, galvanizli çelik ve boyalı saca yönelik antidamping soruşturmasını herhangi bir vergi uygulamadan sonlandırdığını açıkladı.

Kararın dayandırıldığı gerekçeler:

Mevcut koruma önlemleri: Aynı ürün grubuna yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında halihazırda koruma önlemlerinin yürürlükte olması,

Önlemlerin yeterliliği: Mevcut koruma önlemlerinin yerel sanayide oluşan zararı telafi etmek için yeterli görülmesi,

Kamu yararı: Mevcut önlemlere ek olarak antidamping vergisi uygulanmasının gerekli olmadığı yönünde kamu yararı değerlendirmesi yapılması olarak sıralanıyor.

Buna rağmen bakanlık, 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın dampingli fiyatlarla gerçekleştiğini ve bu ithalatın artmasıyla yerel sanayinin zarar gördüğünü tespit etti.

Söz konusu ürünler 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve 7226 kodları altında yer alıyor.