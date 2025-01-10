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Türkiye AB’nin ilk çeyrek için ayırdığı bazı çelik kotalarını tüketti

Cuma, 10 Ocak 2025 12:14:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki kota döneminin birinci ayının ilk yarısında Türkiye ve “diğer ülkeler” kategorisindeki bazı ülkeler için ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, birkaç ürüne yönelik kotaların doluluk oranı ise %49’u geçti.

Türkiye için ayrılan 15.543 mt organik kaplamalı sac ve 97.299 mt kutu profil kotaları, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 1.095 mt ve 259 mt ürün sebebiyle doldu. Ülke 14.767 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotasını da tüketirken, 116.423 mt filmaşin ve 48.889 mt gaz borusu kotalarının sırasıyla %68,01 ve %56,67’sini kullandı.

Diğer ülkeler kategorisi altındaki bazı ülkelerin her biri için ayrılan sıcak rulo sac ve filmaşin kotalarına bakıldığında Tayvan 138.766 mt sıcak rulo sac, Cezayir ise 18.012 mt filmaşin kotasını bitirdi. Mısır sıcak rulo sac ve filmaşin kotalarının sırasıyla %64,42 ve %82,60’ını tüketti.

Öte yandan diğer ülkeler için ayrılan 466.862 mt metalik kaplamalı sac (4A), 5.096 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil ve 6.423 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotalarının sırasıyla %88,69, %62,99 ve %69,44’ü kullanıldı. Hindistan 53.046 mt metalik kaplamalı sac (4A), 77.727 mt organik kaplamalı sac ve 5.815 mt dikişsiz paslanmaz boru kotalarının sırasıyla %64,47, %66,07 ve %65,21’ini tüketirken, Tayvan için ayrılan 22.514 mt organik kaplamalı sac kotasının yalnızca %49,66’sı bitti. Buna ek olarak Çin, 8.358 mt geniş kaynaklı boru (25B) ve 7.984 mt diğer kaynaklı boru kotalarının sırasıyla %98,41 ve %72,86’sını kullandı.


Etiketler: Boru Kaplamalı Sıcak Rulo Sac Profil Filmaşin Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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