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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %21,3 yükseldi

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 12:48:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %41,8 artışla 7,3 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %32,4 düşüşle 49,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %35 artışla 939,89 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %10,9 artışla 808,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %21,3 artışla 5,95 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,7 düşerek 5,61 milyar $ oldu.

 


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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