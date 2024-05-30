TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %22 yükseldi

Perşembe, 30 Mayıs 2024 10:43:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,9 artışla 9,86 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %30,5 düşüşle 30,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde altıncı sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %34 artışla 807,22 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %12,9 düşerek 672,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %22 artışla 3,28 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,2 düşerek 3,16 milyar $ oldu.