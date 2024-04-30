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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %19,1 yükseldi

Salı, 30 Nisan 2024 10:55:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,4 düşüşle 7,34 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %41,5 düşüşle 20,34 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %9,6 artışla 894,58 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde beşinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,5 düşerek 946,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %19,1 artışla 2,48 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,2 düşerek 2,49 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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