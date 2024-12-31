TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %15,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,9 artışla 7,46 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %26,8 düşüşle 73,34 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %11,6 artışla 728,06 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %6,3 düşüşle 826,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk on bir ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %15,4 artışla 9,26 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,1 düşerek 8,95 milyar $ oldu.