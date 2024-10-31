TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %15,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 5,13 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %31,1 düşüşle 60,43 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %16,7 artışla 948,98 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %7,1 artışla 851,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %15,1 artışla 7,55 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,7 düşerek 7,25 milyar $ oldu.