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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %15,8 yükseldi

Perşembe, 28 Kasım 2024 10:41:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,5 düşüşle 5,91 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %30,1 düşüşle 65,85 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %6,2 düşüşle 763,86 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,5 artışla 834,56 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk on ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %15,8 artışla 8,54 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,6 düşerek 8,13 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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