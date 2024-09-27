TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %19 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %42,7 düşüşle 4,99 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %33,5 düşüşle 54,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %5,4 artışla 887,82 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,4 artışla 842,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %19 artışla 6,84 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,2 düşerek 6,45 milyar $ oldu.