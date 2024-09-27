 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÜİK:...

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %19 yükseldi

Cuma, 27 Eylül 2024 10:52:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %42,7 düşüşle 4,99 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %33,5 düşüşle 54,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %5,4 artışla 887,82 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,4 artışla 842,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %19 artışla 6,84 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,2 düşerek 6,45 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı Ağustos’ta hafifçe düştü, ihracatı %11,8 arttı

27 Eyl | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,6 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %11,3 yükseldi

18 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %0,2 düştü

17 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %0,5 geriledi

17 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %22 arttı

16 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %58 arttı

13 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,1 düştü

12 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %29,5 düştü

11 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %19,2 düştü

10 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis