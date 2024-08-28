TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %12,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Temmuz ayında yıllık %16,6 düşüşle 1,96 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %12,3 düşüşle 13,67 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %0,8 artışla 398,21 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk yedi ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %2,4 artışla 2,44 milyar $ oldu.