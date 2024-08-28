 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÜİK:...

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %12,3 düştü

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 12:48:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Temmuz ayında yıllık %16,6 düşüşle 1,96 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %12,3 düşüşle 13,67 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %0,8 artışla 398,21 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk yedi ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %2,4 artışla 2,44 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %21,3 yükseldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir ve demir dışı metal ihracatındaki artış Temmuz ayında devam etti

28 Ağu | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Yassı mamul ithalatında kaydedilebilecek düşüş dış ticaret açığını %10 azaltır

23 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,3 yükseldi

21 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %0,3 düştü

20 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %2,6 arttı

20 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Haziran döneminde %42 arttı

19 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %50,7 arttı

16 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

15 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,6 düştü

14 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis