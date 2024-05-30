TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Nisan döneminde %6,9 düştü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Nisan ayında yıllık %17,9 düşüşle 1,99 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %6,9 düşüşle 7,82 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %5,3 artışla 343,15 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk dört ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %2,3 artışla 1,32 milyar $ oldu.