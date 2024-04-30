TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Mart döneminde %2,4 düştü

Salı, 30 Nisan 2024 11:13:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Mart ayında yıllık %17,9 düşüşle 2,15 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %2,4 düşüşle 5,83 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %4,1 düşüşle 346.42 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk üç ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,1 artışla 972,87 milyon $ oldu.