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TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,8 düştü

Salı, 31 Aralık 2024 10:28:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Kasım ayında yıllık %24,4 artışla 2,11 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %4,8 düşüşle 21,46 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %2,1 artışla 313,95 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk on bir ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %3,6 artışla 3,79 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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