TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde %9,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Eylül ayında yıllık %9,5 artışla 1,74 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %9,7 düşüşle 17,25 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %13,4 artışla 343,13 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk dokuz ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %2,2 artışla 3,09 milyar $ oldu.