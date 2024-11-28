TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %7,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %11,6 artışla 1,96 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %7,2 düşüşle 19,34 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %17 artışla 376,05 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk on ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %3,7 artışla 3,47 milyar $ oldu.