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TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %10,6 düştü

Cuma, 27 Eylül 2024 11:09:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ağustos ayında yıllık %2,9 artışla 1,97 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %10,6 düşüşle 15,65 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %6,9 düşüşle 317,88 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk sekiz ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,3 artışla 2,76 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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