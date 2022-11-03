Tubacex’in satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde iki katına çıktı

Perşembe, 03 Kasım 2022 10:44:48 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin satış geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artarak 527,1 milyon € olurken, şirket 20,3 milyon € net kâr elde etti. Net kâr mevcut enflasyon ortamında şirketin rekabet gücünü yansıtıyor.

Yılın ilk dokuz ayında Tubacex’in AVFÖK’ü 2019 yılının tamamında kaydedilen seviyeyi aşarak 67,3 milyon € oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket 2022 yılında 2018 ve 2019’da kaydedilenlerin üzerinde sonuçlar elde etmeyi bekliyor.