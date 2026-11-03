Tubacex Orta Doğu'daki aksaklıkların kârlılığı olumsuz etkilemesiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde net zarar açıkladı

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,1 milyon € net kâra kıyasla 6,2 milyon € net zarar bildirirken, satış geliri ise yıllık %7,6 düşüşle 152 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex'in AVFÖK'ü yıllık %31,8 düşüşle 16,2 milyon € seviyesine gerilerken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %14,4'e kıyasla %10,6 seviyesine indi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 16,7 milyon € net kâra kıyasla 5,5 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %9,6 düşüşle 475,6 milyon € seviyesine indi. Aynı dönemde Tubacex'in AVFÖK'ü ise yıllık %36,2 düşerek 54 milyon € seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı ise 2025'in ilk dokuz ayında kaydedilen %16,1'den %11,4'e geriledi.

Şirket, bu yılın ilk dokuz ayındaki mali performansını ABD'nin vergi politikaları, jeopolitik gerilimler ve yatırım kararlarındaki gecikmelerin şekillendirdiği zorlu iş ortamında 2025 yılında alınan siparişlerde kaydedilen düşüşün etkilemeye devam ettiğini dile getirdi. Bununla birlikte Mart ayından bu yana Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan kaynaklanan operasyonel ve lojistik aksaklıkların faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini, bu durumun özellikle Abu Dabi'deki operasyonlar üzerinde hissedildiğini vurguladı. Söz konusu aksaklıkların, grubun tüm değer zinciri boyunca planlama, üretim, lojistik ve faturalandırma süreçlerini etkilediğini dile getirdi. Ayrıca faaliyet hacimlerindeki düşüş, sabit maliyetlerin daha düşük üretim hacmine dağıtılması ve artan enerji, doğal gaz ve lojistik maliyetlerinin de kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı. Buna rağmen verimlilik iyileştirmeleri, operasyonel disiplin ve daha yüksek katma değerli ürünlere odaklanılması sayesinde AVFÖK marjını çift haneli seviyede tutmayı başardığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından Tubacex, Abu Dabi'de üretim ve tedarikte devamlılığı sağlamak amacıyla alternatif lojistik güzergâhları kullanmaya başladığını paylaştı. Ancak buna rağmen bazı sevkiyatların nakliye aşamasında bekletilmeye devam ettiğini belirtti. Bu nedenle stoklarda ve işletme sermayesi ihtiyacında geçici bir artış yaşandığını kaydetti. Eylül sonunda işletme sermayesi, 2025 yılı sonuna kıyasla 60,2 milyon € artışla 384,1 milyon € seviyesine yükselirken, net finansal borç da aynı miktarda artarak 405 milyon € seviyesine çıktı. Tubacex, önceliğinin operasyonların ve lojistik akışların normalleştirilmesi, işletme sermayesinin yönetimi ve nakit yaratılması olmaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan şirketin ilk dokuz aydaki sermaye harcamaları, ağırlıklı olarak verimlilik iyileştirmelerine ve yüksek kaliteli, daha yüksek katma değerli ürünlere yönelik seçici girişimlere odaklanılarak 35 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Tubacex ayrıca kısa vadede performansının dördüncü çeyrekte de gümrük vergileri ve düzenlemelere ilişkin belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve yatırım kararlarındaki gecikmelerden etkilenmeye devam edeceğini belirtti. Bununla birlikte Temmuz ayından bu yana yürürlükte olan Avrupa Birliği'nin koruma önlemlerinin, yeni siparişler üzerindeki etkilerine bağlı olarak iki yıldır zayıf seyreden Avrupa'daki faaliyetlerin toparlanmasını destekleyebileceğini ifade etti. Şirket, 2027 yılına ilişkin olarak OCTG, deniz altı, nükleer enerji ile havacılık ve savunma segmentlerinde yeni projelerin alınmasının sipariş portföyünü güçlendirmesini ve faaliyetlerde kademeli bir toparlanmayı desteklemesini beklediğini kaydetti.