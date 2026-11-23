SteelOrbis tarafından derlenen ön Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nin 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB dışındaki ülkelere gerçekleştirdiği toplam yassı ve uzun mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 8,005 milyon mt'a kıyasla %16,9 düşüşle 6,653 milyon mt oldu. Toplam ihracat değeri ise yıllık %17 düşüşle 7,81 milyar € seviyesinden 6,49 milyar € seviyesine geriledi.
Ayrıntılı olarak bakıldığında yassı mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,694 milyon mt'a kıyasla %23,4 düşüşle 3,596 milyon mt oldu. Söz konusu ürünlerin ihracat değeri %23,7 düşüşle 4,93 milyar € seviyesinden 3,77 milyar € seviyesine gerilerken, ortalama ihracat fiyatı da yaklaşık 1.051€/mt'dan 1.047€/mt'a inerek %0,4 düşüş kaydetti.
Öte yandan uzun mamul ihracatı, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 3,311 milyon mt'a kıyasla %7,7 düşüşle 3,057 milyon mt oldu. Söz konusu ürünlerin ihracat değeri %5,4 düşüşle 2,72 milyar € seviyesine gerilerken, ortalama ihracat fiyatı %2,4 artışla 869€/mt seviyesinden 890€/mt seviyesine yükseldi.
AB'nin Ocak-Eylül döneminde AB dışı ülkelere yaptığı yassı mamul ihracatında ilk beş pazar:
|Ülke
|Ocak-Eylül 2025 (mt)
|Ocak-Eylül 2026 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|İngiltere
|1.087.226
|882.442
|-18,8
|Türkiye
|674.828
|458.402
|-32,1
|ABD
|828.417
|386.898
|-53,3
|İsviçre
|319.746
|315.099
|-1,5
|Meksika
|196.443
|179.934
|-8,4
AB'nin Ocak-Eylül döneminde AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatında ilk beş pazar:
|Ülke
|Ocak-Eylül 2025 (mt)
|Ocak-Eylül 2026 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|İngiltere
|706.162
|747.998
|+5,9
|İsviçre
|686.458
|725.994
|+5,8
|ABD
|283.604
|362.698
|+27,9
|Kanada
|273.815
|231.531
|-15,4
|Türkiye
|141.311
|143.383
|+1,5
SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracata ilişkin verilerine dayanmakta olup yassı mamul için 7208-7212, uzun mamul için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.