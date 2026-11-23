SteelOrbis tarafından derlenen ön Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nin 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB dışındaki ülkelere gerçekleştirdiği toplam yassı ve uzun mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 8,005 milyon mt'a kıyasla %16,9 düşüşle 6,653 milyon mt oldu. Toplam ihracat değeri ise yıllık %17 düşüşle 7,81 milyar € seviyesinden 6,49 milyar € seviyesine geriledi.

Ayrıntılı olarak bakıldığında yassı mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,694 milyon mt'a kıyasla %23,4 düşüşle 3,596 milyon mt oldu. Söz konusu ürünlerin ihracat değeri %23,7 düşüşle 4,93 milyar € seviyesinden 3,77 milyar € seviyesine gerilerken, ortalama ihracat fiyatı da yaklaşık 1.051€/mt'dan 1.047€/mt'a inerek %0,4 düşüş kaydetti.

Öte yandan uzun mamul ihracatı, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 3,311 milyon mt'a kıyasla %7,7 düşüşle 3,057 milyon mt oldu. Söz konusu ürünlerin ihracat değeri %5,4 düşüşle 2,72 milyar € seviyesine gerilerken, ortalama ihracat fiyatı %2,4 artışla 869€/mt seviyesinden 890€/mt seviyesine yükseldi.

AB'nin Ocak-Eylül döneminde AB dışı ülkelere yaptığı yassı mamul ihracatında ilk beş pazar:

Ülke Ocak-Eylül 2025 (mt) Ocak-Eylül 2026 (mt) Yıllık değişim (%) İngiltere 1.087.226 882.442 -18,8 Türkiye 674.828 458.402 -32,1 ABD 828.417 386.898 -53,3 İsviçre 319.746 315.099 -1,5 Meksika 196.443 179.934 -8,4

AB'nin Ocak-Eylül döneminde AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatında ilk beş pazar:

Ülke Ocak-Eylül 2025 (mt) Ocak-Eylül 2026 (mt) Yıllık değişim (%) İngiltere 706.162 747.998 +5,9 İsviçre 686.458 725.994 +5,8 ABD 283.604 362.698 +27,9 Kanada 273.815 231.531 -15,4 Türkiye 141.311 143.383 +1,5

SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracata ilişkin verilerine dayanmakta olup yassı mamul için 7208-7212, uzun mamul için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.