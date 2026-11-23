SteelOrbis tarafından derlenen Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği, 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB dışındaki ülkelerden toplam 15,50 milyon mt yassı ve uzun mamul ithal etti. Söz konusu seviye 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %17,6 düşüş gösterirken, ithalatın toplam değeri de yıllık %18,5 azalarak 10,44 milyar € seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde yassı mamul ithalatı, 2025'in aynı döneminde kaydedilen 14,17 milyon mt seviyesine kıyasla %12,9 düşüşle 12,34 milyon mt 'a geriledi. Yassı mamul ithalatının değeri, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 9,73 milyar € seviyesine kıyasla %15,2 düşüşle 8,24 milyar €'ya indi. Aynı dönemde bir metrik ton başına ortalama fiyat da 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen yaklaşık 686€/mt seviyesine kıyasla %2,7 düşüşle 668€/mt seviyesinde yer aldı.

Uzun mamul ithalatı ise 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 4,64 milyon mt seviyesine kıyasla %31,8 düşüşle 3,161 milyon mt oldu. Söz konusu ithalatın değeri, 2025'in aynı döneminde kaydedilen 3,08 milyar € seviyesine kıyasla %28,8 düşüşle 2,20 milyar €'ya geriledi. Aynı dönemde bir metrik ton başına ortalama fiyat ise 664€/mt seviyesine kıyasla yıllık %4,5 artışla yaklaşık 694€/mt'a yükseldi.

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB'nin en fazla yassı mamul ithal ettiği AB dışındaki beş ülke

Ülke Ocak-Eylül 2025 (mt) Ocak-Eylül 2026 (mt) Yıllık değişim Türkiye 2.308.572 1.890.208 -%18,1 Güney Kore 2.129.480 1.723.631 -%19,1 Hindistan 1.361.392 1.216.831 -%10,6 Endonezya 1.137.340 1.211.631 +%6,5 Çin 693.731 1.187.576 +%71,2

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB'nin en fazla uzun mamul ithal ettiği AB dışındaki beş ülke

Ülke Ocak-Eylül 2025 (mt) Ocak-Eylül 2026 (mt) Yıllık değişim Türkiye 1.223.943 943.440 -%22,9 Çin 610.114 496.625 -%18,6 İngiltere 388.208 264.449 -%31,9 Ukrayna 527.062 249.321 -%52,7 Norveç 225.967 238.496 +%5,5

SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalata ilişkin verilerine dayanırken, yassı mamuller için 7208-7212 ve uzun mamuller için 7213-7217 GTİP kodlarını kapsıyor.