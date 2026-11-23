SteelOrbis tarafından derlenen Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği, 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB dışındaki ülkelerden toplam 15,50 milyon mt yassı ve uzun mamul ithal etti. Söz konusu seviye 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %17,6 düşüş gösterirken, ithalatın toplam değeri de yıllık %18,5 azalarak 10,44 milyar € seviyesine geriledi.
Söz konusu dönemde yassı mamul ithalatı, 2025'in aynı döneminde kaydedilen 14,17 milyon mt seviyesine kıyasla %12,9 düşüşle 12,34 milyon mt 'a geriledi. Yassı mamul ithalatının değeri, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 9,73 milyar € seviyesine kıyasla %15,2 düşüşle 8,24 milyar €'ya indi. Aynı dönemde bir metrik ton başına ortalama fiyat da 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen yaklaşık 686€/mt seviyesine kıyasla %2,7 düşüşle 668€/mt seviyesinde yer aldı.
Uzun mamul ithalatı ise 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 4,64 milyon mt seviyesine kıyasla %31,8 düşüşle 3,161 milyon mt oldu. Söz konusu ithalatın değeri, 2025'in aynı döneminde kaydedilen 3,08 milyar € seviyesine kıyasla %28,8 düşüşle 2,20 milyar €'ya geriledi. Aynı dönemde bir metrik ton başına ortalama fiyat ise 664€/mt seviyesine kıyasla yıllık %4,5 artışla yaklaşık 694€/mt'a yükseldi.
2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB'nin en fazla yassı mamul ithal ettiği AB dışındaki beş ülke
|Ülke
|Ocak-Eylül 2025 (mt)
|Ocak-Eylül 2026 (mt)
|Yıllık değişim
|Türkiye
|2.308.572
|1.890.208
|-%18,1
|Güney Kore
|2.129.480
|1.723.631
|-%19,1
|Hindistan
|1.361.392
|1.216.831
|-%10,6
|Endonezya
|1.137.340
|1.211.631
|+%6,5
|Çin
|693.731
|1.187.576
|+%71,2
2026 yılının Ocak-Eylül döneminde AB'nin en fazla uzun mamul ithal ettiği AB dışındaki beş ülke
|Ülke
|Ocak-Eylül 2025 (mt)
|Ocak-Eylül 2026 (mt)
|Yıllık değişim
|Türkiye
|1.223.943
|943.440
|-%22,9
|Çin
|610.114
|496.625
|-%18,6
|İngiltere
|388.208
|264.449
|-%31,9
|Ukrayna
|527.062
|249.321
|-%52,7
|Norveç
|225.967
|238.496
|+%5,5
SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalata ilişkin verilerine dayanırken, yassı mamuller için 7208-7212 ve uzun mamuller için 7213-7217 GTİP kodlarını kapsıyor.