Tubacex ilk yarıda net kâr açıkladı, 2022’de iyi sonuçlar elde etmeyi bekliyor

Cuma, 22 Temmuz 2022 11:29:15 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin satış geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artarak 353,8 milyon € olurken, şirket 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 28 milyon € net zarara kıyasla 10,4 milyon € net kâr elde etti. Tubacex’in AVFÖK'ü 42,5 milyon € olurken, AVFÖK marjı ise %12 seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tubacex önümüzdeki on yıl Orta Doğu’da doğal gaz çıkarılması için BAE merkezli enerji şirketi Abu Dhabi National Oil Company’ye (ADNOC) 30.000 mt dikişsiz boru tedarik edecek. Tubacex ayrıca Abu Dabi’de, Orta Doğu’daki ilk OCTG boru üretim tesisi olma özelliği taşıyacak yeni bir boru ve tel üretim tesisi kuracak. Tesisin 2024 yılında devreye alınması bekleniyor.

Şirkete göre, genel makroekonomik durum belirsiz ve başta hammadde ile enerji olmak üzere maliyetler büyük ölçüde artış gösterdi. Önümüzdeki çeyreklerdeki ekonomik duruma temkinli yaklaşsa da Tubacex 2022 yılında 2018 ve 2019’da kaydedilenlerin üzerinde sonuçlar elde etmeyi bekliyor.