Tsingshan Zimbabve'deki üretim kapasitesini 2 milyon mt'a çıkarmayı planlıyor

Bloomberg'de yer alan bir habere göre Çin merkezli çelik üreticisi Tsingshan Holding Group, Zimbabwe'deki Manhize çelik tesisinin yıllık üretimini mevcut 600.000 mt seviyesinden 2 milyon mt'a kadar yükseltmeyi değerlendiriyor.

Kapasite artışından önce ürün çeşitliliği artırılacak

Tsingshan'ın Zimbabwe iştirakinin CEO'su Benson Xu, şirketin üretimi artırmadan önce tesisin ürün portföyünü çeşitlendirmeyi planladığını belirterek önerilen kapasite artışının demir yolu altyapısının iyileştirilmesini ve bir metalürjik kömür işleme tesisinin kurulmasını gerektireceğini ifade etti. Tsingshan halihazırda tesise hammadde sağlayan demir cevheri madenlerini işletirken, yatırımın maliyeti açıklanmadı.

Üretimin büyük bölümü Güney Afrika'ya ihraç ediliyor

Zimbabwe'nin başkenti Harare'nin yaklaşık 205 km güneydoğusunda bulunan ve 2024 yılında faaliyete geçen tesis, ağırlıklı olarak inşaat çeliğinden oluşan üretiminin %40'ını Zimbabwe iç piyasasında satarken, kalan kısmını başta Güney Afrika olmak üzere Malavi ve Zambiya'ya ihraç ediyor. Tsingshan ayrıca bir demir yolu ortak girişimi kurulması konusunda Zimbabwe'nin varlık fonu Mutapa Investment Fund ile görüşmeler yürütüyor.

Kapasite artışı Güney Afrikalı çelik üreticileri üzerindeki baskıyı artırabilir

Söz konusu kapasite artışının zayıf talep, güvenilir olmayan demir yolu hizmetleri, yüksek elektrik maliyetleri ve artan ithalatla mücadele eden Güney Afrika çelik sektörü üzerindeki rekabet baskısını artırabileceği söyleniyor. ArcelorMittal South Africa, ithalat rekabetini ve hammadde olarak demir cevheri yerine sübvansiyonlu hurda kullanan yerel üreticiler karşısındaki dezavantajını gerekçe göstererek inşaat çeliği üreten bir tesisini 2025 yılında kapatırken, Zimbabwe'nin devlete ait çelik üreticisi Ziscosteel 2008 yılından bu yana üretim yapmıyor.