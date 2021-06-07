Tsingshan Zimbabve’de karbon çelik tesisi kuracak

Pazartesi, 07 Haziran 2021 16:46:59 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre, Çin’in Zhejiang eyaletinde faaliyet gösteren özel paslanmaz çelik üreticisi Tsingshan Holding Group, Güney Afrika, Zimbabve’de bir karbon çelik tesisi kurmayı planlıyor.

1,2 milyon mt kapasiteye sahip olacak tesis, Tsingshan Holding Group’un yıllık 100.000 mt kapasiteli ferrokrom izabe tesisleri bulunan bağlı kuruluşu Zhejiang Dinson Holding Co. Ltd. tarafından işletilecek.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket, proje inşaatının başlama tarihini belirtmedi. Reuters’a göre Zimbabve’nin Bilgi Bakanı ülkenin Zimbabve’de bir demir cevheri madeni geliştirmeye başlayacağını söyledi.