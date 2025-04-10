Trump %10’a çektiği karşılıklı vergileri 90 gün erteledi, Çin’e uygulanan vergiler %125’e çıktı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında her ülke için farklı oranlarda belirlenen karşılıklı vergilerin 90 gün ertelendiğini ve uygulanacak vergi oranının taban olarak belirlenen %10 olduğunu açıkladı. Bu erteleme sayesinde vergiler konusunda ABD ile görüşme talebinde bulunmuş 75 ülkeye daha fazla zaman tanınmış olacak.

Bununla birlikte Trump'ın Çin’e uyguladığı vergiler, Çin’in kendi vergilerini kaldırmamasına bağlı olarak toplam %125’e çıkarıldı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, daha sonra CNCB’ye yaptığı bir açıklamada pazarlıklar sırasında Çin dışındaki tüm ülkeler için vergilerin %10 tabanına indirileceğini söyledi. Bessent, “2 Nisan tarihinde getirilen vergilerin tavan vergi olduğunun anlaşıldığını düşünüyorum. Artık taban oran %10’da bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in Trump’ın açıklamasından önce belirttiği üzere Çin Ticaret Bakanlığı temsilcileri 9 Nisan tarihinde ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne ABD’nin yaptığı son vergi artışları için şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığına göre ABD’nin vergi önlemleri Dünya Ticaret Örgütünün kurallarını ciddi biçimde ihlal ediyor ve Trump’ın getirdiği %50’lik vergi bu önlemlerin zorbalığa vardığını gösteriyor. Bakanlık temsilcileri Çin’in meşru hak ve menfaatlerini Dünya Ticaret Örgütünün kuralları dahilinde savunacağını ve karşılıklı ticaret sistemi ile uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini koruyacağını ifade etti.

2 Nisan tarihinde açıklanan vergilerin ardından Dow Jones Sanayi Endeksi 4.500 puandan fazla gerilemiş ve S&P 500 endeksi %12 düşmüştü. NASDAQ endeksi ise %13 kayıp yaşadı. Dün yapılan açıklamaların ardından Dow Jones Sanayi Endeksi %6,95, S&P 500 endeksi %8,5 ve NASDAQ Endeksi %10,35 artış kaydetti.