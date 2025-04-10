 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump...

Trump %10’a çektiği karşılıklı vergileri 90 gün erteledi, Çin’e uygulanan vergiler %125’e çıktı

Perşembe, 10 Nisan 2025 10:03:00 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında her ülke için farklı oranlarda belirlenen karşılıklı vergilerin 90 gün ertelendiğini ve uygulanacak vergi oranının taban olarak belirlenen %10 olduğunu açıkladı. Bu erteleme sayesinde vergiler konusunda ABD ile görüşme talebinde bulunmuş 75 ülkeye daha fazla zaman tanınmış olacak.

Bununla birlikte Trump'ın Çin’e uyguladığı vergiler, Çin’in kendi vergilerini kaldırmamasına bağlı olarak toplam %125’e çıkarıldı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, daha sonra CNCB’ye yaptığı bir açıklamada pazarlıklar sırasında Çin dışındaki tüm ülkeler için vergilerin %10 tabanına indirileceğini söyledi. Bessent, “2 Nisan tarihinde getirilen vergilerin tavan vergi olduğunun anlaşıldığını düşünüyorum. Artık taban oran %10’da bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in Trump’ın açıklamasından önce belirttiği üzere Çin Ticaret Bakanlığı temsilcileri 9 Nisan tarihinde ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne ABD’nin yaptığı son vergi artışları için şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığına göre ABD’nin vergi önlemleri Dünya Ticaret Örgütünün kurallarını ciddi biçimde ihlal ediyor ve Trump’ın getirdiği %50’lik vergi bu önlemlerin zorbalığa vardığını gösteriyor. Bakanlık temsilcileri Çin’in meşru hak ve menfaatlerini Dünya Ticaret Örgütünün kuralları dahilinde savunacağını ve karşılıklı ticaret sistemi ile uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini koruyacağını ifade etti.

2 Nisan tarihinde açıklanan vergilerin ardından Dow Jones Sanayi Endeksi 4.500 puandan fazla gerilemiş ve S&P 500 endeksi %12 düşmüştü. NASDAQ endeksi ise %13 kayıp yaşadı. Dün yapılan açıklamaların ardından Dow Jones Sanayi Endeksi %6,95, S&P 500 endeksi %8,5 ve NASDAQ Endeksi %10,35 artış kaydetti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Japonya’dan ithal nikel kaplamalı çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

10 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ülkelere özgü karşılıklı vergileri yürürlüğe girdi, Çin’e yönelik vergiler %104’e çıktı

09 Nis | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı hat borusuna antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

08 Nis | Çelik Haberler

ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

07 Nis | Çelik Haberler

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları vergiler sebebiyle değişmedi

07 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları panik alımlarına bağlı olarak yükseldi

07 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca nihai antidamping vergisi getirdi

04 Nis | Çelik Haberler

ABD’de yerel hurda fiyatları vergi açıklaması öncesi artan talebin yavaşlamasıyla geriledi

04 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD birçok ülke için en az %10 oranında karşılıklı vergi açıkladı

03 Nis | Çelik Haberler

ABD’de ithal uzun mamul fiyatlarında artış yaşandı

28 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis