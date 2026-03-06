 |  Giriş 
ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 06 Mart 2026 11:21:09 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal bazı soğuk haddelenmiş yassı mamullere yönelik 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore merkezli bazı üreticilerin ve ihracatçıların teşvik aldığını tespit etti. 

Teşvik oranları Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,67 olarak belirlendi. Bununla birlikte 46 şirkete yönelik inceleme geri çekildi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


