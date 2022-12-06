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Trafigura Almanya’ya doğal gaz tedarik etmek için kredi aldı

Salı, 06 Aralık 2022 16:25:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Emtia şirketi Trafigura, doğal gaz tedariki için Almanya hükümetiyle 3 milyar $ değerinde dört yıllık bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Kredi, Trafigura’nın önümüzdeki dört yıl içinde Avrupa doğal gaz şebekesine ve nihayetinde Almanya’ya önemli miktarda doğal gaz tedarikine yönelik taahhüdünü destekleyecek. Doğal gaz tedariki Almanya merkezli gaz şirketi Securing Energy for Europe’a (SEFE) gerçekleştirilecek.

İlk doğal gaz teslimatı 1 Kasım 2022 tarihinde yapıldı. Trafigura mevcut doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz portföyünden tedarik sağlayacak. 

Buna ek olarak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Almanya hükümeti 2023 yılı Mart ayından 2024 yılı Nisan ayının sonuna kadar uygulanmak üzere doğal gaz ve elektriğe tavan fiyat getirecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği 

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