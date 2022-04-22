Tosyalı Algerie Angola’daki liman projeleri için boru ihraç edecek

Cuma, 22 Nisan 2022 12:29:07 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding Cezayir’de bulunan bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie’nin Angola’da gerçekleşecek Namibe Konteyner Terminali’nin genişletilmesi, Sacomar limanının rehabilitasyonu ve Namibe limanının genişletilmesi projelerine toplam 15.000 mt boru ihraç edeceğini açıkladı.

Namibe Konteyner Terminali’nin genişletilmesi ve Sacomar limanının rehabilitasyonu Angola’nın petrole olan bağımlılığını azaltırken, Namibe limanının genişletilmesi Afrika için stratejik bir lojistik projesi olacak. Ayrıca Sacomar limanı demir cevheri, mermer ve manganez ihracatı için emtia odaklı bir liman oluşturmak için yenilenecek.

Boyları 55 metreye kadar olan söz konusu borular 25 yıldan fazla süre korozyon dayanımı sağlıyor.

Projelerin toplam maliyeti 600 milyon $ ve Japan Bank for International Corporation ile Sumitomo Mitsui Banking Corporation tarafından destekleniyor. Japonya merkezli bankaların yanı sıra Afrika’da bulunan bazı şirketler de projelerde yer alacak.

Öte yandan, Tosyalı Algerie ülkede ürettiği demir cevherini bu limanlar üzerinden ihraç edeceğinden söz konusu projeler şirket için stratejik bir önem taşıyor.