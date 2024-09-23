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Tosçelik Suudi Arabistan’daki su rezervuarı projesine boru tedarik etti

Pazartesi, 23 Eylül 2024 12:03:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik, Suudi Arabistan'da yürütülen Juranah Su Rezervuarı Projesi'nin ilk aşaması için boru tedariki gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan’da devlete bağlı Saudi Water Partnership Company (SWPC) tarafından yürütülüp Mapa Grubu’nun üstlendiği, Mekke’nin su ihtiyacını karşılamayı amaçlayan projede toplamda 7 kilometre uzunluğunda 3,5 kilometrelik iki paralel boru hattı inşa edilecek. Projenin 2027’nin ilk çeyreğinde devreye girmesi bekleniyor.

Tosçelik, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Almanya merkezli enerji şirketi RWE tarafından gerçekleştirilecek Ren Su Boru Hattı projesine de büyük çaplı boru tedarik edeceğini açıklamıştı.


Etiketler: Boru Borular Almanya Avrupa Çelik Üretimi Tosyalı 

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