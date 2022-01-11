Tosçelik Spiral Boru Mısır’daki üç projeye çelik boru tedarik edecek

Salı, 11 Ocak 2022 10:37:30 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik Spiral Boru, Mısır’daki büyük su boru hattı ve liman kazık projelerine çelik boru tedarik edeceğini açıkladı.

Tosçelik Spiral Boru, Sina Projesi’nde Bahr El-Baqr atık su arıtma tesisi ve Yeni Kahire’deki El Hamam Sulama Projesi için yaklaşık 38.000 ton ağırlığında 2,5 metre ve 2,2 metre çapında dış 3 katlı polietilen ve iç solventsiz epoksi kaplı su boruları tedarik edecek. Ayrıca şirket, Abu Qir Deniz Limanı Terminal Projesi kapsamında Abu Qir Limanı inşaatında kullanılmak üzere yaklaşık 10.000 ton ağırlığında 2,2 metre çapında ve 27 metre uzunluğunda HSAW kazık borusu tedariki gerçekleştirecek.