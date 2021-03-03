TMK doğal gaz nakliyesi için BAE’ye dikişsiz boru tedarik etti

Çarşamba, 03 Mart 2021 12:48:05 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK, Mahani’den çıkan doğal gazın BAE, Sharjah’daki SNOC Sajaa gaz tesisine taşınması için BAE merkezli Sharjah National Oil Corporation’a (SNOC) 5.000 mt’un üzerinde dikişsiz boru tedarik ettiğini açıkladı.

TMK’nın Volzhsky boru tesisinde üretilen 406,4 mm çapındaki borular agresif ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandı. 3LPP kaplamalı boru, Mahani sahasından çıkan doğal gazı, bir gaz işleme tesisine taşımak amacıyla 22 km’lik bir boru hattı inşa etmek için kullanıldı.

TMK ayrıca SNOC’a boru hattı kurulumunda kullanılan diğer yapısal bileşenleri ve ekipmanları da tedarik etti.

TMK’nın Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vladimir Oborsky, “Bu anlaşma, SNOC ile gerçekleştirdiğimiz ilk iş birliği olarak BAE pazarında büyümemizi sağladı. Pandemi nedeniyle uygulanan büyük nakliye kısıtlamalarına rağmen, tüm sevkiyatları zamanında teslim ettik,” dedi.