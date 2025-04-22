Al Gharbia Pipe Company 500.000 mt çelik boru üretimine ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım şirketi Senaat GHC, Japon çelik üreticileri JFE Steel Corporation ve Marubeni-Itochu Steel Inc. arasındaki ortak girişim BAE merkezli boyuna su altı ark kaynaklı boru üreticisi Al Gharbia Pipe Company (AGPC), 2019 yılında faaliyete geçmesinden bu yana Khalifa Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisinde 500.000 mt çelik boru üretimine ulaştığını açıkladı.

Şirket söz konusu dönüm noktasına yapay zekâ gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak ulaştı. AGPC, BAE’nin sanayileşme çabalarını güçlendirmek amacıyla teknoloji ve üretim kapasitelerini artırırken, önümüzdeki aylarda daha fazla başarı elde edeceğini öngörüyor.