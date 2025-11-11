Interpipe ve ASOS Abu Dabi’de dikişsiz boru tesisi kuracak

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, BAE merkezli enerji şirketi Ali & Sons Oilfield Supplies & Services (ASOS) ile stratejik bir ortaklığa imza attığını açıkladı. Şirketler, 2-5 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenen enerji konferansı ADIPEC 2025 sırasında mutabakat anlaşması imzalayarak bu ortaklığı resmileştirdiğini bildirdi.

Interpipe, Abu Dabi’de kurulacak yeni entegre boru tesisinin geliştirilmesi kapsamında ASOS ile teknolojik uzmanlık ve operasyonel bilgi birikimini paylaşacağını açıkladı.

200.000 metrekarelik alana kurulacak tesisin yılda 250.000 mt dikişsiz boru üretim kapasitesiyle çalışması, MENA bölgesi ve yakın bölgelerde güçlenen OCTG boru ve hat borusu talebini karşılaması hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Interpipe bu yılın Ekim ayında ismi paylaşılmayan Fransız sondaj ekipmanı üreticisinden alınan siparişle sondaj ekipmanları pazarına giriş yapmıştı.