 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Interpipe...

Interpipe ve ASOS Abu Dabi’de dikişsiz boru tesisi kuracak

Salı, 11 Kasım 2025 14:12:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, BAE merkezli enerji şirketi Ali & Sons Oilfield Supplies & Services (ASOS) ile stratejik bir ortaklığa imza attığını açıkladı. Şirketler, 2-5 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenen enerji konferansı ADIPEC 2025 sırasında mutabakat anlaşması imzalayarak bu ortaklığı resmileştirdiğini bildirdi.

Interpipe, Abu Dabi’de kurulacak yeni entegre boru tesisinin geliştirilmesi kapsamında ASOS ile teknolojik uzmanlık ve operasyonel bilgi birikimini paylaşacağını açıkladı.

200.000 metrekarelik alana kurulacak tesisin yılda 250.000 mt dikişsiz boru üretim kapasitesiyle çalışması, MENA bölgesi ve yakın bölgelerde güçlenen OCTG boru ve hat borusu talebini karşılaması hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Interpipe bu yılın Ekim ayında ismi paylaşılmayan Fransız sondaj ekipmanı üreticisinden alınan siparişle sondaj ekipmanları pazarına giriş yapmıştı.


Etiketler: Boru Borular BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Interpipe 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyrederken, iç piyasa durgunluğunu koruyor

12 Kas | Boru

Erciyas Çelik Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

12 Kas | Çelik Haberler

Vallourec'ten Ohio’daki tesisine 48 milyon $’lık boru işleme hattı yatırımı

11 Kas | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 46. hafta, 2025

11 Kas | Çelik Haberler

Borusan Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı, beklentiler yukarı yönlü

10 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %11,9 geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,5 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Vallourec, TotalEnergies’in Irak’taki gaz projesine boru tedarikini artırıyor

07 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel ve Shell uzun vadeli OCTG boru tedarik anlaşmasını yeniledi

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf talebe ve maliyetlerin düşmesine bağlı olarak gevşedi

06 Kas | Boru

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis