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Vallourec ADNOC’tan 30.000 mt’luk OCTG boru siparişi aldı

Pazartesi, 30 Haziran 2025 10:57:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile aralarındaki uzun süreli anlaşma kapsamında önemli bir petrol ve doğal gaz arama ve üretimine yönelik boru (OCTG) siparişi aldı. Sipariş kapsamında Vallourec’in Brezilya, Çin ve Endonezya tesislerinde üretilecek 30.000 mt’un üzerinde karbon çelikten OCTG boru ve aralarında VAM marka birinci kalite bağlantı elemanlarının da bulunduğu yardımcı ürünler tedarik edilecek.

Bu sipariş ADNOC’un 2027 yılına kadar günlük 5 milyon varil petrol üretim hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Vallourec’in sunduğu teknik kapasite ve servis kalitesi bu hedefin desteklenmesinde kritik bir rol oynayacak.


Etiketler: Boru Borular BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Vallourec 

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