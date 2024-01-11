TimkenSteel adını Metallus Inc. olarak değiştirdi

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:10:31 (GMT+3) | San Diego

TimkenSteel, adını Metallus Inc. olarak değiştirdiğini duyurdu. Şirketin düzenlediği basın açıklamasında yeni adın şirketin dayanıklı çelik üretiminde yüz yıllık geleneğini simgelediği ifade edildi.

Şirketin CEO’su Mike Williams, “Bağımsız bir şirket olduğumuzdan beri kurduğumuz şirketten son derece gurur duyuyoruz. Bu isim değişikliği, ticaret gücümüzü, kalite ürünlerimizi, değerli ortaklıklarımızı ve en çok da gelecek vizyonumuzu temsil ediyor,” ifadelerini kullandı.

İsim değişikliği doğrultusunda şirketin yeni web sitesi 27 Şubat 2024 tarihinde yayına girecek.

Metallus, otomotiv ve enerji gibi son kullanıcı piyasalara çelik tedariki yaparken havacılık ve savunma sektörlerinde büyümeyi planlıyor.