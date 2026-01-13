Thyssenkrupp Materials Services, Stegra’ya ikinci kalite çelik tedarik edecek

İsveç merkezli Stegra, Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Materials Services ile çok yıllı bir tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında thyssenkrupp Materials Services, Stegra’nın Avrupa genelindeki dağıtım ağlarını desteklemek üzere ikinci kalite çelik ürünleri tedarik edecek.

Anlaşmaya göre thyssenkrupp Materials Services, boyuna kesilmiş, artık ve spesifikasyon dışı rulolar gibi çeşitli ikinci kalite çelik ürünlerini, birkaç yıl boyunca Avrupa’daki başlıca pazarlarda bulunan Stegra merkezlerine tedarik edecek. Anlaşmanın, ürün bulunabilirliğini artırması ve müşteri ihtiyaçlarını daha verimli karşılamak amacıyla tedarik zincirlerini sadeleştirmesi hedefleniyor.

Uzun vadeli tedarik anlaşması iki şirket arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirirken, Stegra’nın ürün portföyünü genişletmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda thyssenkrupp Materials Services’in stok akışlarını optimize etmesine ve ikinci kalite çelik kaynaklarının kullanım verimliliğini artırmasına katkı sunuyor. İş birliği, esnek tedarik çözümlerine ve pazara hızlı yanıt verebilme yetkinliğine odaklanan sektör eğilimleriyle de uyumlu bulunuyor.

Avrupa çelik dağıtımı için faydalar

Açıklamaya göre anlaşma, özellikle ikinci kalite ve vasıflı ürünlere talebin arttığı segmentlerde Stegra’nın geniş bir müşteri tabanına zamanında çelik ürünleri sunma kapasitesini destekleyecek. Thyssenkrupp Materials Services’in Avrupa genelindeki yaygın lojistik ağı sayesinde Stegra’nın tedarik zincirine etkin ve hızlı teslimatların sağlanması bekleniyor.

Görünüm ve gelecekteki iş birliği

Her iki şirketin yöneticileri, anlaşmanın uzun vadeli iş birliği ve müşteri hizmetlerinde mükemmeliyet konusundaki ortak kararlılığı yansıttığını vurguladı. Çok yıllı anlaşma çerçevesinin, rekabetçi bir dağıtım ortamında planlama ve büyüme açısından istikrar sağladığı ifade edildi.