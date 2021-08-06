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ThyssenKrupp altyapı birimini FMC Beteiligungs KG’ye satacak

Cuma, 06 Ağustos 2021 14:35:30 (GMT+3)   |   Brescia
       

Almanya merkezli ThyssenKrupp, altyapı birimini satarak yeniden yapılanma planında bir adımı daha tamamlamaya hazırlanıyor. ThyssenKrupp dün gece yaptığı açıklamada, Alman yatırım şirketi FMC Beteiliguns KG’nin altyapı birimini satın alacağını belirtti. Satışın yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Taraflar, satışın ayrıntılarını açıklamayacak.

ThyssenKrupp’un yaklaşık 480 kişiye istihdam sağlayan altyapı birimi, inşaat, liman ve yapı mühendisliği sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 2019-2020 mali yılında, birim yaklaşık 140 milyon € ciro elde etti.

2020 yılının Ekim ayından bu yana altyapı birimi, ThyssenKrupp’un Çoklu İzleme segmenti MultiTracks’in bir parçası. Şirketin CEO’su Martina Merz, bu segmentteki ticari faaliyetleri satılması, yeniden yapılandırılması, kapatılması veya ortaklık kurularak yeniden başlatılması gerekenler olarak gruplandırdı. Amaç, performansını artırmak için şirketi daha yalın hale getirmek.

Sadece birkaç gün önce şirket, madencilik makineleri biriminin Danimarkalı rakibi FLSmidth’e satıldığını açıklamıştı. Multi Tracks’in CEO’su Volkmar Dinstuhl’a göre, altyapı biriminin alımına gelen ilgi güçlüydü ve gelecekteki sahibi şirketi daha da geliştirmeyi planlıyor. Özellikle, mevcut ve yeni pazarların dijitalleştirilmesine ve geliştirilmesine yatırım yapacak.

Volkmar Dinstuhl, “Satışın arkasındaki iş planının ThyssenKrupp altyapı biriminin çalışanlarına umut verici vaatler sunduğuna inanıyoruz,” dedi.


Etiketler: ThyssenKrupp  Almanya  devralım  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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