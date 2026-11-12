Ternium Meksika'da Asya'dan çelik ithalatına yönelik yeni antidamping başvurularında bulunabilir

Reuters tarafından yayımlanan habere göre Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium, özellikle Asya'dan çelik ithalatına yönelik olarak Meksikalı yetkililere ilave antidamping başvurularında bulunmayı değerlendiriyor.

Ternium CEO'su Máximo Vedoya, şirketin Meksika'da son dönemde yapılan başvurulara destek vermesinin ardından yeni antidamping başvurularında bulunmasının oldukça muhtemel olduğunu belirtti. Çelik üreticisi, son yıllarda Asya'dan çelik ithalatına yönelik çeşitli antidamping soruşturmalarında başvuru sahibi olarak yer aldı. Öte yandan şirket, özellikle Asya'dan ithal edilen yassı mamullerin yerini yerel üretim malzemelerle doldurarak Meksika iç piyasasındaki payını artırmaya odaklanıyor.

Ternium, menşe kurallarının sıkılaştırılmasını ve ABD'nin çelik vergilerinin hafifletilmesini talep ediyor

Vedoya'ya göre özellikle ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın gözden geçirildiği dönemde menşe kurallarının sıkılaştırılması ve ABD'nin 232. Madde kapsamında çelik ve alüminyuma uyguladığı vergilerin yarattığı yükün azaltılması, Kuzey Amerika ticareti açısından başlıca öncelikler arasında yer alıyor.

Ternium, Meksika ve ABD'nin haksız fiyatlandırılan çelik ithalatı nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu savunuyor. Bununla birlikte Vedoya, şirketin Meksika'dan ABD'ye gerçekleştirdiği çelik ihracatını önemli ölçüde azaltmasının ardından ABD vergilerine doğrudan maruz kalma düzeyinin sınırlı hale geldiğini belirtti.

Pesquería slab tesisinin 2027 yılı Şubat ayında üretime başlaması planlanıyor

Öte yandan Ternium, Monterrey yakınlarındaki Pesquería'da bulunan yeni slab tesisinde 2027 yılının Şubat ayında üretime başlamaya hazırlanıyor. Vedoya'ya göre tesiste üretilmesi planlanan gelişmiş çelik ürünlerinin tam ölçekli ticari üretime geçilmeden önce sertifikasyon süreçlerinden geçmesi gerektiğinden üretimin artırılması uzun bir süre alacak.

Şirket, projenin başlıca finansal faydalarının 2028 yılında görülmeye başlanmasını bekliyor. Ternium, daha önce yatırımcılarına ithal slabların Pesquería tesisinde üretilen slablarla ikame edilmesinin kâr marjlarını 50-100$/mt artırabileceğini bildirmişti.