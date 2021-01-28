Ternium Brazil askıya aldığı kömür projesine devam etme kararı aldı

Perşembe, 28 Ocak 2021 10:28:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un bağlı kuruluşu Ternium Brazil bir açıklama yaparak ertelediği Pülverize Kömür Enjeksiyon (PCI) projesine devam etme kararı aldığını açıkladı.

Söz konusu proje üreticiye yüksek fırınlarında pülverize kömür enjeksiyon kapasitesini artırma olanağı sağlayacak. Sonuç olarak şirket çelik üretiminde daha pahalı olan kok kullanımını azaltacak.

Yapılan açıklamada PCI ekipmanının pik demir üretiminde operasyonel maliyetleri azalttığı belirtildi. PCI çalışmasının 2020 yılı sonunda tamamlanması bekleniyordu ama şirket bu ekipmanı bu yılın Temmuz ayında devreye sokacağını ifade etti.

Ternium Brezilya Corona salgınından dolayı, şimdiye kadar %58’i tamamlanmış olan projeyi altı ay durdurmuş oldu.