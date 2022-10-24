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Ternium başkanı: Arjantin iktisadi kalkınmayı olumsuz etkileyen bir açmazda

Pazartesi, 24 Ekim 2022 09:34:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ternium Argentina Başkanı Martin Berardi geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir panelde Arjantin’in iktisadi kalkınmayı olumsuz etkileyen bir açmazda olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin döviz rezervlerine göre belirlendiğini ifade eden Berardi, tüketim ihtiyacı doğdukça ihracatın arttığını ve dolayısıyla Arjantin’i ihracatçı ülke konumuna getirmenin zorlaştığını belirtti.

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %6 azalmasının hammadde ithalatında döviz sıkıntısı yaşandığını gösterdiğini ve bu nedenle yerel üreticilerin bakım çalışmaları yaparak üretimlerine ara vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Panelde, çelik, alüminyum ve petrol sektörlerinde üretilen ürünlerin diğer tüm sektörlerde kullanılmasına bağlı olarak bu sektörlerin dövize erişimine öncelik verilmesi önerisinde bulunuldu.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

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