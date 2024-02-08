Techint Arjantin’de 100 kilometrelik boru hattı inşa edecek

Perşembe, 08 Şubat 2024 09:43:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Çelik ve boru üreticisi Techint, Vaca Muerta reservinden Arjantin’in kuzeyine doğal gaz sağlamayı amaçlayan plan kapsamında Arjantin’in La Carlota ve Tio Puijo şehirleri arasında 100 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edeceğini duyurdu.

Boruları Techint’in iştiraki Tenaris kuracak ve tahmini olarak 42.000 mt API kalite kalın levha kullanılacak. Levhaları Nestor Kirchner boru hattında görev alan Brezilya merkezli Usiminas’ın tedarik edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

İki adet 50 kilometrelik hattan meydana gelen boru hattının inşaatı 2024 yılının Ağustos ayında başlayacak.