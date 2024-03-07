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Arjantin’in araç üretimi Şubat ayında yükseldi

Perşembe, 07 Mart 2024 09:26:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %65,6 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %19 düşüşle 37.491 adet araç (binek araç ve hafif ticari araç) üretti.

Araç ihracatı aylık %54,1 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 23.584 adet seviyesinde yer aldı.

İç piyasaya yapılan satışlar ise aylık %108,5 ve yıllık %10,3 artışla 33.234 adet oldu.

ADEFA Başkanı Martin Zappi, 2024 yılına yönelik tahminde bulunmak için Mart ayının sonuçlarını beklemek gerektiğini ifade etti.

Zappi, ülkenin makroekonomik seviyede bir yeniden düzenleme sürecinden geçtiğini, bunun yerel talebi etkileyip istihdamı ve kısa ile uzun vadede üretimi korumak için tek alternatifin sektörün dış piyasalara yönelmesi olduğunu ifade etti.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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