Tenova ve SteelAsia yeşil çelik teknolojisi için güçlerini birleştirdi

Salı, 05 Temmuz 2022 11:37:40 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli Tenova ve Filipinler merkezli SteelAsia Manufacturing Corporation, yeşil çelik teknolojisi için iş birliği anlaşması imzaladı. Türünün en iyisi olarak değerlendirilen söz konusu teknoloji 2024 yılında SteelAsia’nın Batangas’ta yer alan yeni çelikhanesinde kullanılacak.

Dünyanın en temiz çelikhanelerinden biri olduğu söylenen Batangas’ta çelik profillere yönelik yüksek kaliteli kütük üretmek amacıyla yerel hurda kullanılacak. Batangas’ın çok düşük karbon salımı yaptığı ve çevre dostu teknoloji kullanarak en kaliteli çelik profilleri ürettiği belirtiliyor.

Tenova ile kurulan ortaklık doğrultusunda SteelAsia, çelik üretimini daha sürdürülebilir hale getirme taahhüdünü yerine getirmeyi planlıyor.

SteelAsia Başkanı ve CEO’su Benjamin O. Yao, komşu Asya ülkelerinin kendi çeliklerini üretebildiği için daha hızlı büyüdüğünü ve Filipinler’in onlara yetişmesi gerektiğini söyledi.