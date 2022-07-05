﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tenova ve SteelAsia yeşil çelik teknolojisi için güçlerini birleştirdi

Salı, 05 Temmuz 2022 11:37:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli Tenova ve Filipinler merkezli SteelAsia Manufacturing Corporation, yeşil çelik teknolojisi için iş birliği anlaşması imzaladı. Türünün en iyisi olarak değerlendirilen söz konusu teknoloji 2024 yılında SteelAsia’nın Batangas’ta yer alan yeni çelikhanesinde kullanılacak.

Dünyanın en temiz çelikhanelerinden biri olduğu söylenen Batangas’ta çelik profillere yönelik yüksek kaliteli kütük üretmek amacıyla yerel hurda kullanılacak. Batangas’ın çok düşük karbon salımı yaptığı ve çevre dostu teknoloji kullanarak en kaliteli çelik profilleri ürettiği belirtiliyor.

Tenova ile kurulan ortaklık doğrultusunda SteelAsia, çelik üretimini daha sürdürülebilir hale getirme taahhüdünü yerine getirmeyi planlıyor.

SteelAsia Başkanı ve CEO’su Benjamin O. Yao, komşu Asya ülkelerinin kendi çeliklerini üretebildiği için daha hızlı büyüdüğünü ve Filipinler’in onlara yetişmesi gerektiğini söyledi.


Etiketler: Profil Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Krakatau Steel yüksek fırın inşa etmek için Çinli Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı

07 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik profil fiyatları hafifçe geriledi

06 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları düşmeye devam etti

23 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları daha da düştü

17 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları hafif düşüşlerle dalgalandı

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları çoğunlukla düştü

18 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel çelik profil fiyatları dalgalandı

11 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

UK Steel ABD ile 232. Maddeye yönelik anlaşmanın ardından bazı ürünler için tahmini kota tonajlarını açıkladı

25 Mar | Çelik Haberler